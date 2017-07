1. Worum geht es bei der Abstimmung?

Ernährungssicherheit bedeutet, dass die Schweizer Bevölkerung jederzeit Zugang zu einer ausreichenden Menge gesunder und bezahlbarer Lebensmittel hat. Dies ist heute der Fall. Der neue Verfassungsartikel beauftragt den Bund, dafür zu sorgen, dass dies langfristig so bleibt.

2. Geht es ein bisschen konkreter?

Der Landwirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat letzte Woche bei der Lancierung des Abstimmungskampfes fünf Pfeiler hervorgehoben: Erstens müssten landwirtschaftliche Produktionsgrundlagen wie Kulturland und Wasser gesichert werden; zweitens müsse die Produktion von Lebensmitteln an örtliche Gegebenheiten angepasst sein, damit die Ökosysteme nicht überlastet werden und langfristig nutzbar bleiben; drittens soll das Angebot der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft weniger vom Staat, dafür stärker vom Markt gelenkt werden; viertens seien gute Handelsbeziehungen mit dem Ausland zentral, weil die Schweiz auf die Einfuhr von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produktionsmitteln wie Maschinen, Diesel und Dünger angewiesen sei; und fünftens müsse mit Lebensmitteln ressourcenschonender umgegangen werden, weil aktuell rund ein Drittel von ihnen im Abfall lande.

3. Klingt nach schönen, aber inhaltsleeren Absichtserklärungen. Ist überhaupt jemand gegen diese Vorlage?

Tatsächlich herrscht breiter Konsens: Mit Ausnahme der Jungfreisinnigen hat bis anhin keine einzige Partei die Nein-Parole gefasst. Der Ständerat sagte mit 36:4 Stimmen bei vier Enthaltungen Ja, der Nationalrat mit 173:7 Stimmen bei 11 Enthaltungen. Auch der Bundesrat unterstützt die Vorlage. Dagegen tritt der Schweizerische Gewerbeverband an, der Überregulierungen befürchtet.

4. Warum braucht es überhaupt einen neuen Verfassungsartikel?

In erster Linie, weil der Bauernverband im Juli 2014 seine Volksinitiative «für Ernährungssicherheit» einreichte – mit rekordverdächtigen, innerhalb von nur gerade drei Monaten gesammelten 147 812 gültigen Unterschriften. Dabei handelte es sich primär um ein Projekt zur Wiederherstellung des brancheninternen Friedens, der seit Beschluss der Agrarpolitik 2014–2017 gefährdet war.

Mit ihr war ein Umbau der Direktzahlungen einhergegangen. Die Volksinitiative war aus Sicht des Parlaments jedoch unklar formuliert und zu einseitig auf die inländische Lebensmittelproduktion ausgerichtet. Unter Führung des Urner CVP-Ständerats Isidor Baumann zimmerte die zuständige Kommission einen Gegenvorschlag. Mit diesem war auch der Bauernverband einverstanden. Er zog seine Initiative zurück.

5. Steht die Branche geschlossen hinter dem Gegenvorschlag?

Weitgehend. Sogar die gegenüber dem Bauernverband häufig kritische Kleinbauernvereinigung, welche die Volksinitiative abgelehnt hatte, unterstützt den Gegenvorschlag. Kritik aus Bauernkreisen gibt es dennoch: So störten sich in von der Branche viel beachteten Leserbriefen im «Schweizer Bauer» sowohl der frühere SVP-Nationalrat Ernst Schibli als auch Ueli Niklaus, ehemaliger Präsident der Organisation der Schweinezüchter und -mäster, am dritten und vierten Pfeiler SchneiderAmmanns (siehe Frage 2): Beide Landwirte fürchten eine Marktöffnung, also die Aufweichung des Grenzschutzes.

6. Just dies ist der einzige Zank- apfel dieser Vorlage: Fördert der neue Verfassungsartikel den Freihandel?

«Die Märkte sind schon heute sehr offen, und der Wettbewerb wird nicht weniger werden», sagte Schneider-Ammann vergangene Woche. Eines ist klar: Der Landwirtschaftsminister, der gleichzeitig Wirtschaftsminister ist, hätte gerne weniger Protektionismus. Konkrete Veränderungen bringt der neue Verfassungsartikel kurz- und mittelfristig allerdings kaum. Dennoch ist der Kampf um die Deutungshoheit des Pfeiler 4 betreffenden Passus längst entbrannt. Für Bauernverbandschef Markus Ritter ist klar, dass inländische Produktion auch zukünftig klare Priorität geniesst. Importe würden nur bei in der Schweiz nicht vorhandenen Produktionsmitteln und nicht verfügbaren Lebensmitteln angestrebt.

7. Werden bei einem Ja am 24. September neue Gesetze nötig oder den Bauern mehr Subventionen ausbezahlt?

Weder noch. «Die Annahme des Gegenentwurfs wird keine zusätzlichen Subventionen zur Folge haben», hält der Bundesrat klar fest. Gesetzesänderungen auf Basis dieses Verfassungsartikels seien ebenso wenig vorgesehen.

8. In welchem Zusammenhang steht die Vorlage zu zwei ähnlichen, hängigen Volksinitiativen?

Mit der Fair-Food-Initiative fordern die Grünen, dass künftig nur noch Lebensmittel eingeführt werden, die nach Schweizer Tierschutz- und Umweltstandards produziert wurden. Sonst drohen Strafzölle. Die Initia- tive für Ernährungssouveränität der Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniterre will die lokale bäuerli- che Nahrungsmittelproduktion gegen Importe abschotten. Der Gegenvorschlag zur Ernährungssicherheitsinitiative nimmt unbestrittene Anliegen der zwei hängigen Initiativen schon jetzt auf. Zurückgezogen werden diese trotzdem kaum.