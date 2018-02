Impfung nur teilweise effektiv

Wer sich gegen die Krankheit hat impfen lassen, sollte trotzdem Vorsicht walten lassen. Ein Grund dafür sind die unterschiedlichen Virenstämme. Jedes Jahr eruieren Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche Viren in der kommenden Grippesaison am wahrscheinlichsten auftreten. Diese Impfempfehlung gibt auch das BAG weiter. Das Problem: dies passiert bereits im Februar. Damals gingen die Experten davon aus, dass Virenstamm A am häufigsten verbreitet sein wird. «Dass nun der Stamm B Yamagata besonders aggressiv ist, ist natürlich unglücklich», sagt Koch.