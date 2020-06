Ärzte schaffen neues Tarifwerk und besiegeln milliardenschwere Gesundheitsreform

Jahrelang haben die Ärzteschaft FMH und der Versicherungsverband Curafutura an einem neuen Tarif gearbeitet. Dass sie sich gefunden haben, ist ein starkes Zeichen für künftige Gesundheitsprojekte. Die wichtigsten Fragen zum besiegelten Tarifwerk.

Warum ist diese Revision wichtig?

Alle Ärzte in einer Praxis sowie die Ambulatorien an den Spitälern arbeiten mit dem 2004 eingeführten Ärztetarif Tarmed. Im System steckt eine Menge Geld: Über 12 Milliarden Franken an Leistungen werden jährlich über die Grundversicherung abgerechnet. Bei so hohen Summen ist es entscheidend, dass der Preis der Leistung entspricht, dass er sachgerecht ist. Das ist wegen des technischen Fortschritts längst nicht mehr der Fall. Klassisches Beispiel dafür ist die Kataraktoperation, der Eingriff bei Grauem Star. Patient und Grundversicherung bezahlten wegen des veralteten Tarmeds ein Mehrfaches zu viel, andere Leistungen sind hingegen unterdotiert. Und rund 38 Prozent der 4500 Positionen werden gar nie gebraucht.

Wieso passt man das nicht einfach an?

Quasi seit der Einführung des Tarifs 2004 gelten einzelne Positionen als veraltet, weil die Berechnungsgrundlage aus den neunziger Jahren stammt. Seither streiten sich Ärzteschaft und Versicherer, um Tarifpflege und Revision. Bis heute konnten sie sich nicht einigen.

Wieso ist das so schwierig?

Zunächst ist die Bemessung einer ärztlichen Leistung in Franken und Rappen nicht so banal. Zudem muss die Änderung des Tarifs laut Gesetz kostenneutral erfolgen: Ein neuer Tarif darf keine höheren Kosten generieren als der alte. Und das bedeutet für die Ärzte: Wenn ein Arzt für eine spezifische Behandlung mehr Geld verlangen will, muss bei einer anderen Leistung der Preis runter.

Was lässt sich dabei sparen?

Möglicherweise nichts. Doch ist ein Tarif, der die Kosten sachgerecht abbildet, ein wichtiges Instrument, um das Wohl der Patienten zu sichern und um Fehlanreize auszumerzen. Stichwort Über- oder Unterversorgung. Ein Eingriff soll nicht durchgeführt werden, weil er sich finanziell lohnt, sondern weil er medizinisch angezeigt ist.

Wieso ist die Rede von einem «Meilenstein»?

Fast niemand hat mehr damit gerechnet, dass sich Ärzteschaft und Versicherer noch finden könnten. Nur dank viel Geduld und gegenseitigem Entgegenkommen konnte das Projekt zum Abschluss kommen.