Ärzte müssen Corona-Fälle per Fax ans BAG melden – dieser Informatiker will mit einem Tool helfen

«Als ich die Aussage von Daniel Koch am Dienstag gehört habe, ist mir der Laden runter», sagt Dominik Rüttimann. Der 28-Jährige hat Elektrotechnik an der ETH studiert und ist als Informatiker für die Ategra AG tätig, die unter anderem Datenbanken programmiert und betreut.

«Im Moment ist der Anstieg der Zahlen so schnell dass wir Mühe haben alle die Daten einzugeben um die Analyse zu machen»: Die Worte von Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) an der Medienkonferenz vom Dienstag liessen aufhorchen. Die Schweiz befindet sich in einer ausserordentlichen Lage, das öffentliche Leben ist im Kampf gegen das Corona-Virus weitgehend lahmgelegt – und die Behörden sind überfordert damit, die wichtigen Daten über durchgeführte Tests und positive Fälle zeitnah zu erfassen?

Natürlich müsse der Prototyp noch in Zusammenarbeit mit den Akteuren aus dem Gesundheitswesen angepasst werden. Doch Rüttimann ist überzeugt, dass sich rasch ein einsatzfähiges Tool entwickeln liesse: «In unserer Firma haben wir Erfahrung mit solchen Systemen, unter anderem haben wir für das Tiefbauamt des Kantons Zürich eine von den Anforderungen her vergleichbare Datenbank entwickelt.»

Bereits 2012 als Schwachstelle identifiziert

Dass eine solche beim BAG noch nicht zum Einsatz kommt, überrascht. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, wurde die Übermittlung per Fax bereits 2012 in einem vom BAG in Auftrag gegebenen Evaluationsbericht als «Schwachstelle im Hinblick auf die Datenqualität» bezeichnet. In einer Zusammenfassung des Evaluationsberichts kündigte das BAG an, ein elektronisches Meldesystem solle im Zeitraum 2012/13 für Laboratorien und im Zeitraum 2013/14 für Meldungen von Ärztinnen und Ärzten eingeführt werden.

Warum das nicht geschehen ist, ist unklar. Gemäss seiner Website ist das BAG aktuell daran, die «elektronische Labormeldung» einzuführen, interessierte Laboratorien sind aufgerufen, diese zu implementieren.

Die Antworten des BAG auf einen von CH Media am Mittwochvormittag eingereichten Fragekatalog sind noch ausstehend. Wie die zusätzlich von den Kantonsärzten gesammelten und übermittelten Fallzahlen erfasst werden – ob hier ebenfalls Faxgeräte zum Einsatz kommen – ist unklar.

Informatiker Dominik Rüttimann hat bis zur Stunde noch keinen Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit gehabt: «Die haben natürlich sehr viel zu tun aktuell», das sei ihm bewusst. Mit externer Hilfe bei der schnellen Einführung eines elektronischen Meldesystems liesse sich diese Arbeitslast möglicherweise etwas reduzieren.