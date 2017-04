Obwohl auch die Individualbesteuerung der Heiratsstrafe ein Ende setzen würde, lehnt die CVP diese ab. Paare sollen gemeinsam besteuert werden, so Bischof. Ausserdem sei es aufwendiger und komplizierter, jeden einzeln besteuern zu müssen. Aus diesem Grund lehnten auch die Kantone die Individualbesteuerung ab.

Knappe Mehrheitsverhältnisse

Seit dem Nein am Sonntag hat sich das Feld für neue Ideen wieder geöffnet. Nicht nur die CVP, auch ihre politischen Gegner stehen mit Vorstössen in den Startlöchern. Sie sind der CVP sogar einen Schritt voraus: In nur einer Woche muss der Nationalrat entscheiden, ob der Bundesrat einen Bericht über Modelle der Individualbesteuerung erstellen soll, in welchem er die volkswirtschaftlichen und fiskalpolitischen Folgen abzuschätzen hätte.

Gleichzeitig will die finanzpolitische Kommission des Nationalrats den Bundesrat beauftragen, «raschestmöglich» eine Gesetzesvorlage für die Individualbesteuerung vorzulegen.

Die Mehrheiten sind äusserst knapp: SVP und CVP unterlagen in der Kommission mit 11:12 Stimmen gegen FDP und SP, welche die Individualbesteuerung vorantreiben wollen. Im Nationalrat könnten sich die Mehrheiten allerdings wieder umkehren.

Die CVP- kommt zusammen mit der SVP-Fraktion auf 98 Stimmen. Und sie können wohl auch auf die sieben Stimmen der BDP zählen, die ebenfalls eine gemeinsame Besteuerung bevorzugt. FDP und SP kommen auf 76 Stimmen. Gut möglich, dass sich die CVP also doch noch durchsetzt.