Einfacher ging es nie, einen Hund zu kaufen. Ab wenigen Hundert Franken ist man auf den gängigen Onlineverkaufsplattformen dabei. Doch mit ein paar Mausklicks zu einem neuen tierischen Freund, darin sind sich Schweizer Tierschützer einig, das ist ein Problem. Und im Kanton Freiburg fand die Tierschutzorganisation SPA in ihren Daten einen besorgniserregenden Effekt: Seit der Abschaffung der obligatorischen Hundehalterkurse vor zwei Jahren bringen Leute häufiger ihren Hund in ein Tierheim, weil sie das Tier überfordert. Als die Kurse vorgeschrieben waren, ging die Zahl der Hunde in Fremdbetreuung dagegen zurück, sagte die Präsidentin des kantonalen Tierschutzvereins, Nathalie Genilloud, vor kurzem der «Liberté».

Der Hintergrund: Von 2008 bis 2016 mussten Hundebesitzer in der Schweiz einen sogenannten Sachkundenachweis erbringen. 2017 wurde diese wieder gestrichen.