«Aber, äääh»: Darum fehlen Martullo-Blocher in der EU-Arena plötzlich die Worte

Umso mehr in Fahrt kommt ihre Gegenspielerin, Justizminsterin Karin Keller-Sutter. Als Martullo-Blocher kolportiert, die EU werde die bilateralen Verträge bei einem Ja zur Initiative schon nicht kündigen, gibt Keller-Sutter Gas. Erstens sei die Guillotine-Klausel in den Verträgen festgeschrieben. Weiter seien neue Verhandlungen nicht realistisch, das habe die Geschichte mit der Masseneinwanderungsinitiative gezeigt.

Doch sie hat die Rechnung ohne Moderator Sandro Brotz gemacht. Dieser haut ihr im 1:1-Interview die eigene, von Briten verfasste SVP-Studie zur Personenfreizügigkeit um die Ohren. «Darin steht, dass die Einwanderer aus den wichtigsten Herkunftsländern gar nicht krimineller als die Schweizer sind», so Brotz. Dann passiert, was fast nie vorkommt. «Aber, äääääh. Ich weiss nicht welche Studie sie meinen». Martullo-Blocher sagt ein paar Augenblicke gar nichts mehr.

Das Wagnis eines vertragslosen Zustands mit der EU dürfe man nicht eingehen – insbesondere nicht in einer Wirtschaftskrise wie jetzt. «Die Schweiz verdient jeden zweiten Franken im Export. Wir stimmen nicht über die Zuwanderung, sondern über den Marktzugang zu Europa ab», wiederholt Keller-Sutter in der Sendung fast mantraartig. Denn die Zuwanderung hänge weitgehend von der konjunkturellen Lage ab. Früher hätte man auch mit dem Kontingenten-Modell teilweise viel höhere Einwanderungszahlen gehabt als heute.

Nicht nur Martullo-Blocher, auch SP-Nationalrat Cédric Wermuth argumentiert mit einer Familienangelegenheit. Der Aargauer kommt mit Augenringen in die Arena, weil seine Tochter am Donnerstag einen Badeunfall hatte und er deshalb die Nacht in der Notaufnahme verbringen musste. Zur SVP-Argumentation sagte er: «Mein Kind wurde von einer deutschen Ärztin hervorragend behandelt. Wenn Sie jetzt in diesem Land die Migration runterschrauben wollen, dann müssen Sie den Eltern wie mir aber in die Augen schauen und sagen, dass dann keine Schweizer Ärztin da wäre. Dann wäre gar niemand dort gewesen.»

Es wandern aber nicht nur Ausländer in die Schweiz ein, sondern auch Schweizer nach Europa aus. Rund eine halbe Million Eidgenossen lebt in der EU, wie Laura Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, einwirft. «Die SVP will uns die Freiheit wegnehmen, in Europa zu wohnen, zu arbeiten, ja uns zu verlieben. Lebensräume machen nicht vor Grenzen halt!» Es dürfe nicht sein, das künftig eine zentrale Amtsstelle in Bern mit Kontingenten entscheide, wer in die Schweiz einwandern dürfe oder nicht. «Das ist schon fast Planwirtschaft», so die angriffige Bernerin.

Der Zank um den Arbeitnehmerschutz

Neben Martullo-Blocher legt sich in der Arena für die Befürworter besonders SVP-Nationalrat Marcel Dettling ins Zeugs. Der scharfzüngige Schwyzer moniert, dass dank der Personenfreizügigkeit vor allem die grossen Firmen ihren Profit steigern könnten. Mit der Überbrückungsrente für Menschen über 60 würden die alten Leute in die Arbeitslosigkeit abgeschoben, nur damit man die «günstigen Europäer» ins Land holen könne. «Damit füttern sie genau die Top-Manager aus dem EU-Raum. Die haben danach den Wohlstand. Nicht der einfache Bürger», sagt er an die Adresse von SP-Wermuth.