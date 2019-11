Ab heute werden die letzten Ständeratssitze vergeben: die Hotspots in der Übersicht

Erreicht die «grüne Welle» auch den Ständerat? Diese Frage wird während der kommenden vier Sonntage beantwortet, wenn in rund 13 Kantonen die verbleibenden 21 Sitze im Ständerat besetzt werden. Die Wahlen werden spannend, denn in vielen Kantonen werden äusserst knappe Wahlresultate erwartet. Eine Übersicht:

3. November: Kanton Wallis, 2 Sitze

Den Auftakt macht der Kanton Wallis. In der CVP-Hochburg waren bisher beide Sitze von der Partei belegt. Im ersten Wahlgang machte niemand das Rennen, der Bisherige Beat Rieder (CVP) gilt aber als klarer Favorit und wird voraussichtlich wiedergewählt. Um den zweiten Sitz wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marianne Maret (CVP) und Mathias Reynard (SP) geben.

10. November: Kanton Freiburg, 2 Sitze

In Freiburg treten drei Kandidaten an für die zwei offenen Sitze. Neben den beiden Bisherigen, SP-Präsident Christian Levrat und Beat Vonlanthen (CVP), stellt sich auch Johanna Gapany (FDP) zur Wahl. Die beiden Bisherigen gelten als die klaren Favoriten.

10. November: Kanton Genf, 2 Sitze

Gleich sechs Kandidaten stellen sich zur Wahl. Rot-Grün tritt mit dem Spitzenduo Lisa Mazzone (Grüne) und Carlo Sommaruga (SP) an, die auch als die klaren Favoriten gelten. Die bürgerlichen Parteien (SVP, FDP und CVP) treten alle mit eigenen Kandidaten an, nehmen sich so gegenseitig die Stimmen weg und haben kaum eine Chance auf einen Sitz.

10. November: Kanton Waadt, 2 Sitze

Spannend wird es in der Waadt, wo drei Kandidaten antreten. Fast schon sicher gewählt ist Adèle Thorens (Grüne). Ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird es zwischen dem Bisherigen Olivier Français (FDP) und Ada Marra (SP) geben.

So sieht das aktuelle Zwischenresultat zu den Ständeratssitzen aus. 25 sind bereits belegt, 21 müssen noch vergeben werden: