Aargauer Stephan Attiger wird neuer Präsident der kantonalen Baudirektoren

Der Aargauer FDP-Regierungsrat sei an der Plenarversammlung vom Donnerstag zum neuen Präsidenten gewählt worden, teilt die Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz (BPUK) mit. Stephan Attiger war zuvor Vizepräsident de BPUK. Er tritt die Nachfolge von Jacqueline de Quattro (FDP/VD) an, die im Oktober in den Nationalrat gewählt wurde.

Attiger ist damit der zweite Aargauer Regierungsrat, der aktuell eine nationale Direktorenkonferenz präsidiert: Urs Hofmann ist bereits Vorsteher der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Der SPler ist damit quasi oberster Polizist des Landes. (mg)