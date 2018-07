Anschliessend wurde sie Richtung St. Gallen wieder geöffnet werden, Richtung Zürich blieb sie allerdings unbefahrbar.

Fahrzeuge wurden in Wil von der Autobahn abgeleitet und konnten diese erst in Münchwilen wieder befahren, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntagabend mitteilte. Eine Umleitung wurde eingerichtet; denn es wird mit einer einseitigen Sperrung bis etwa 22 Uhr gerechnet. Über Personenschäden war nichts bekannt.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, haben sich am Sonntagabend über der Schweiz einige kräftige Gewitterzellen entladen. Dabei wurden insgesamt 9042 Blitze detektiert, die grösste Niederschlagsmenge kam in Giswil mit 42 Litern pro Quadratmeter zusammen. Am Montag bleibt es zwar an den meisten Orten trocken, die lokalen Platzregen oder Gewitter können aber erneut kräftig ausfallen.

