Im Dezember 2008 rief der Bundesrat auf Empfehlung der Staatengruppe gegen Korruption (Greco) des Europarates die interdepartementale Arbeitsgruppe zur Korruptionsbekämpfung ins Leben. Gibt sie der Schweiz ansonsten gute Noten, kritisiert die Greco regelmässig die fehlende Regelung der Politikfinanzierung in der Schweiz. Just dieses Thema hat die Anti-Korruptions-Gruppe des Bundes jedoch kaum je thematisiert – offenkundig, weil sie sich als Gremium der Verwaltung nicht in die Belange der Politik einmischen möchte.