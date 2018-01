Eine 88-jährige Frau hat sich am Samstagnachmittag beim Spazieren in der Umgebung von Bassins (VD) verirrt. Erst am Sonntag gegen 13 Uhr haben Retter die Seniorin gefunden - im Schnee liegend und unterkühlt. Die Frau wurde mit der Rega ins Spital gebracht.