Es falle zudem auf, dass für das Fallstudium und die Vorbereitung der Hauptverhandlung oft 8 und mehr Stunden pro Tag verbucht worden seien. Dazu wird kommentiert: „Ein effektives Aktenstudium von täglich 8-9 Stunden über einen längeren Zeitraum ist unrealistisch.“ Auch Auslagen von 1‘256.30 Franken für Telefonspesen, Porti und Kopien bezeichnet das Gericht als „nicht nachvollziehbar“ und stuft diese auf eine Pauschale von 150 Franken zurück.

Lerf war gegen den Willen von Dieter Behring dazu verpflichtet worden, die amtliche Verteidigung zu übernehmen. De facto wurde Behring von Bruno Steiner verteidigt, der dies gratis machte. Es war nur eine der vielen Merkwürdigkeiten in diesem Monsterverfahren, das mit der Verhaftung Behrings 2004 begonnen hatte.

Zumindest finanziell hat es sich für den Berner Rechtsanwalt gelohnt. Allerdings musste er sich üble Beschimpfungen von Behring anhören. „Es gibt leider nichts zu finden, wofür es sich lohnt, dir und deinen Mitarbeitern zu danken“, schreibt Behring am 17.Dezember 2017 an Lerf und verbietet ihm, Beschwerde gegen das schriftlich erfolgte Urteil in seinem Namen einzulegen.

Dieter Behring wurde dazu verurteilt, der Eidgenossenschaft für die Entschädigung seiner amtlichen Verteidigung Ersatz in vollem Umfang zu leisten, sobald er dazu in der Lage ist. Dies betrifft laut dem jüngsten Beschluss die Honorarkosten von 750‘050 Franken. Doch es müsste schon ein Wunder geschehen, dass Behring dazu in der Lage wäre. Sein früheres Vermögen – er lebte in Basel in Saus und Braus – ist nicht mehr vorhanden.

Behring hat folglich nicht nur etliche Anleger geprellt, sondern auch die Allgemeinheit. Die Kosten für die amtliche Verteidigung gehen wohl definitiv zu Lasten des Staates – von den Verfahrenskosten für Bundesanwaltschaft und Gerichte, welche sich über Jahre mit diesem Fall beschäftigt haben, ganz zu schweigen.