Die Vorfälle ereigneten sich am Samstagabend kurz nach 18 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Auf seiner ruinösen Fahrt verlor der betagte Lenker vorne links einen Reifen und fuhr auf der Felge weiter. Beim Kreisel Prarüeg in Klosters war das Auto dann aber offenbar nicht mehr fahrbar, so dass der Fahrer sein ramponiertes Fahrzeug abstellte.

Eine Polizeipatrouille fand den Mann noch vor Ort vor und nahm ihm auf der Stelle den Führerausweis ab. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 10'000 Franken.

