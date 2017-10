Die Wiederbesiedlung Bondos verlief ganz unspektakulär: Um acht Uhr morgens wurde die neue provisorische Zufahrtsstrasse geöffnet und die Evakuierung der sicheren "grünen Zone" aufgehoben. Danach begannen die Einwohner individuell zurückzukehren.

Einen Ansturm fand am Morgen nicht statt, wie Christian Gartmann, Mediensprecher des Führungsstabes der Gemeinde, auf Anfrage sagte. Denn die Leute könnten frei entscheiden, ob sie zurückkehren und da schlafen wollten oder nicht. Doch es gebe nun wieder Wasser und Strom und die 65 Bewohner könnten ihre Häuser nutzen, sagte Gartmann.

Die Rückkehr war für die Betroffenen dennoch ein freudiger Moment. Seit dem ersten Bergsturz vom 23. August hatten sie nicht mehr in ihren Häusern übernachtet. Nur in Begleitung von Zivilschützern hatten die Evakuierten für kurze Zeit in ihre Häuser zurückkehren können, um nach den Habseligkeiten zu schauen.