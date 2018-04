Das ist pikant, weil im Zusammenhang mit dem Zürcher Anwalt Meroni unlängst riesige Geldsummen zum Vorschein kamen. Auf einem Konto auf der Isle of Man tauchten 77,8 Millionen britische Pfund auf, rund 100 Millionen Franken (die «Nordwestschweiz» berichtete). Diese Information lieferte im September 2017 der High Court der Isle of Man den Schweizer Behörden sowie an Dieter Behring selbst. Das Konto mit den Millionen gehört einer Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands, deren Aktionär seit 2004, also seit dem Zusammenbruch des Behring-Systems, gemäss «Panama Papers» Anwalt Meroni ist. Wo kommt dieses Geld her? Rudolf Meroni war telefonisch nicht erreichbar; spätere, wiederholte Mail-Anfragen beantwortete er nicht.

Auf Genfer Banken war zudem kürzlich eine zweistellige Millionensumme aufgetaucht. Das Geld gehört laut Insiderinformationen der Witwe einer Schlüsselfigur im Fall Behring, einem früheren Bankier. Dieser verwaltete einst rund 1,2 Milliarden Franken an Kapital, das nach dem Behring-System hätte angelegt werden sollen. Die Witwe gibt an, das Geld habe nichts mit dem Fall Behring zu tun.

Behring selbst glaubt laut früheren Aussagen, dass derartige Gelder zu den etwa 500 Millionen an Kundengeldern gehören, die spurlos verschwunden sind. Bloss: Falls ehemalige Behring-Partner wirklich derartige Riesensummen auf der hohen Kante haben, dann geht das faktische Einzeltäter-Szenario von Bundesanwaltschaft und Bundesstrafgericht im Fall Behring nicht mehr so richtig auf.

Geheime Informationen

Sicher ist, dass die Bundesanwaltschaft letztes Jahr mehrmals geheime Informationen von der Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erhielt, die im Bundesamt für Polizei (Fedpol) in Bern angesiedelt ist. Dabei ging es um Gelder im Fall Behring. Die BA durfte die Informationen aber nur informell verwenden und sie nicht zu den Strafakten gegen Weibel, Buck und Konsorten geben. Obwohl die BA ausdrücklich darum ersuchte.

Dies deutet darauf hin, dass die Unterlagen von einer ausländischen Partnerbehörde der Meldestelle kamen. Weil die Informationen zudem gemäss einer Einschätzung des Bundesstrafgerichts nicht Behring selbst betrafen, liegt nahe, dass sie sich auf dessen Mitbeschuldigte bezogen.

Drei Strafbefehle

Nicht alle Behring-Partner kommen ganz ungeschoren davon. Gegen drei Beschuldigte im Nebenverfahren will die Bundesanwaltschaft Strafbefehle erlassen, wie sie den Betroffenen im Februar mitteilte. Es geht um Delikte wie qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung, Misswirtschaft, Steuerbetrug oder Urkundenfälschung. Verschiedene Vermögenswerte sollen zwar eingezogen werden. Aber die verhängten Geld- oder Gefängnisstrafen werden nur bedingt verhängt.

Behring gefällt es nicht, dass die BA die Verfahren gegen seine Partner auf diese Art abschliesst: «Nun bleiben Millionensummen verschwunden, die den Anlegern gehören.»