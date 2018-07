In den Alpen und im Süden bleibt es zunächst noch mehrheitlich trocken, ab der Mittagszeit steigt hier jedoch die Schauerund Gewitterneigung kontinuierlich an. Das Regenrisiko am Nachmittag ist somit also deutlich erhöht. Im Tessin und im Wallis werden 28 bis 29 Grad erreicht.

Laut SRF Meteo sind in der Schweiz heute früh zwischen 3 und 8 Uhr rund 4500 Blitzeinschlägen registriert worden: