Am heissesten wird es im Rhonetal, in Genf, in der Region Basel und im Churer Rheintal. Bis mindestens Freitag bleiben die Höchstwerte jeweils über 30 Grad. Am Wochenende kommt womöglich kühlere Luft in die Schweiz, die aber Gewitter bringen könnte.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die heissen Luftmassen in Richtung Europa bewegen: