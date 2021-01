265 Millionen Klicks: Corona lässt die Zahlen auf der Webseite des BAG hochschnellen

Im Normalfall registrierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) drei bis vier Millionen Besucher pro Jahr auf seiner Website - und acht bis neun Millionen Klicks. Doch 2020 war alles anders.

Das Informationsbedürfnis der Bevölkerung war extrem hoch. Das zeigte sich auf der BAG-Website exemplarisch. Bis am 21. Dezember verzeichnete sie 124,7 Millionen Besucher. Diese sorgten für insgesamt 265,2 Millionen Klicks. Das zeigen statistische Zahlen zum Jahr 2020, die das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) auf Anfrage freigab.

Den Tagesrekord erreichte die Webseite am 28. Oktober

Die höchsten Tageszahlen wies die Website am 28. Oktober aus. Sie verzeichnete 1,7 Millionen Besucher, die für 3,8 Millionen Klicks sorgten. Damit befanden sich an diesem Tag rund 20 Prozent der 8,6 Millionen Einwohner der Schweiz auf der Website des Bundesamts.

Es war der Tag, an dem der Bundesrat die Zuschauer wieder aus den Eishockey- und Fussballstadien verbannte. Der Tag auch, an dem die Regierung Clubs und Tanzlokale schloss. Bars und Restaurants durften nur noch bis 23 Uhr geöffnet haben.

92 Medienkonferenzen, die erste am 28. Januar

Auch politisch stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der Pandemie. Das belegt eine Zusammenstellung der Bundeskanzlei. Es gab zehn Medienkonferenzen des Bundesamts für Gesundheit zu Corona, 36 Medienkonferenzen des Bundesrats und 46 Point de Presse mit Fachexperten.

Alles begann am 28. Januar. An diesem Tag äusserte sich das BAG erstmals an einer Medienkonferenz zum Coronavirus. Die «gute Nachricht» von Patrick Mathys, dem stellvertretenden Leiter der Abteilung «Übertragbare Krankheiten», Ansteckungen seien im Moment nur in China möglich, erwies sich als überholt. An diesem Tag war erstmals eine Übertragung ausserhalb Asiens nachgewiesen worden - in Deutschland. Epidemiologe Christian Althaus kritisierte das auf Twitter.