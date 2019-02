Es ist also einiges passiert. Aber es liegt auch noch einiges im Argen. Denn die Schweiz verfehlt ihr Verlagerungsziel nach wie vor. Und das meilenweit. 650 000 alpenüberquerende Fahrten von Lastwagen über 3,5 Tonnen dürften es im Jahr 2018 eigentlich noch sein (siehe Grafik).

Dort werden seit 2009 Lastwagen und Fahrer überprüft. Das Zentrum dient auch als vorgelagerter Warteraum für das Tropfenzählsystem, das oben am Nordportal des Strassentunnels die Zahl der Lastwagen im Tunnel dosiert.

Auf den Tag genau ein Vierteljahrhundert ist dieser Sieg jetzt alt, und im Kanton Uri sind die Spuren der AlpenInitiative vielerorts zu sehen. Da ist das Nordportal des neuen Gotthard-Basistunnels und, nicht weit entfernt, das Schwerverkehrszentrum in Erstfeld.

Hinter Lucia Lauener-Zwyer rollt ein Güterzug in den Gotthard-Tunnel, viele Waggons lang, er hat Container geladen. So stellen sie sich das bei der Alpen-Initiative vor: Der Güterverkehr soll die Alpen auf den Schienen überwinden. Der neue Gotthard-Tunnel, 2016 mit viel Pomp eingeweiht, ist dafür als Herzstück der Neat ein zentrales Puzzleteil. Ein Stück weit ist er auch ein Verdienst der Alpeninitiative, weil sie dem Milliardenprojekt den Weg mitgeebnet hat.

Heute fahren sie zu Tausenden durch die Urner Haupttäler. Und füllen sie mit diesem Rauschen. Auch an diesem Tag, an dem die Sonne auf das Nordportal des Gotthard-Basistunnels scheint. Ganz in der Nähe steht Lucia Lauener-Zwyer. «Das ist der Alpeneffekt», sagt die Geschäftsführerin des Vereins Alpen-Initiative, «die Berge verstärken den Lärm wie Schallkörper.»

Uri hat seine ganz eigene Geräuschkulisse. Es rauscht vielerorts, mal weniger, mal mehr. Der Verkehr hat den Pass-Kanton, der den Norden mit dem Süden verbindet, schon immer geprägt. Das fing vor vielen Jahren an, zu einer Zeit, in der es noch keine Autos und schon gar keine Lastwagen gab.

Es ist eine Zahl, die schon lange durch die Verkehrspolitik geistert. Sie steht seit 1999, als das Parlament die Umsetzung der Alpeninitiative beschloss, im Gesetz. Und ist seither nur ein ferner Traum. 2017 lag die Zahl der alpenquerenden Fahrten bei 954 000. Für 2018 liegt sie noch nicht vor, aber eines steht schon fest: Sie wird weiterhin weit über der magischen Marke liegen.

Die A2 zerschneidet den Urner Talboden, ihr graues Band trennt ihn in zwei Hälften. Später, im Oberland, wenn das Tal steiler wird und enger, pflügt sie sich über Brücken und durch Tunnels in die Höhe. Lucia Lauener-Zwyer sitzt hinter dem Steuer ihres Hybrid-Autos. Und sagt, der derzeitige Zustand sei «illegal»: «Die Schweiz hält ihr Gesetz nicht ein, das ist inakzeptabel.»

Die nackten Zahlen sind die eine Seite, und natürlich prangert die Alpen-Initiative sie an. Andererseits sagt Lauener-Zwyer aber auch, dass es gelungen sei, «eine Trendwende herbeizuführen». Sie führt dann an, dass die Zahl der alpenquerenden Lastwagenfahrten in den letzten Jahren gesunken sei, und das trotz stark steigendem Güterverkehr. Im Rekordjahr 2000 waren es 1,4 Millionen Fahrten gewesen, 2011 immer noch 1,2.

Und sie verweist auch darauf, dass der Marktanteil der Schiene in der Schweiz 70 Prozent beträgt. Das sind zehn Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Und viel mehr als in anderen Alpenländern wie Frankreich oder Österreich. «Wir haben einiges erreicht», sagt sie, um gleich nachzuschieben, dass es «weitere Massnahmen» brauche.

Noch immer Grund zum Tanz?

Als am 20. Februar 1994 das Ja zur Alpen-Initiative feststeht, legt der Urner Landammann Hansruedi Stadler (CVP) ein Freudentänzchen hin. So sehr bewegte der Schwerverkehr über den Gotthard damals die Urner. Wie ist das heute?

Kurz bevor sich die A2 in den Gotthardtunnel verabschiedet, steht das Kirchlein von Wassen hoch über der Strasse. Unten im Dorf sitzt Walter Walker-Ghenzi vor seinem Haus in der Sonne. Der Verkehr hat sein ganzes Leben geprägt. 30 Jahre lang war Walker-Ghenzi Kantonspolizist. Auch in seinem Dorf ist der Verkehr seit je allgegenwärtig, doch es sind nicht mehr wie einst die Lastwagen, die den Wassenern Sorgen machen. Sondern die «Umfahrerei», wie Walker-Ghenzi, seit letztem Jahr im Gemeinderat, es nennt.

Der 63-Jährige meint Autofahrer, die auf ihrer Fahrt über den Gotthard bei Staumeldungen die A2 verlassen, auf die Kantonsstrasse ausweichen – und in den Dörfern des Oberlands alles verstopfen. Die Sache mit den Lastwagen dagegen sei besser geworden, das habe man «im Griff», sagt Walker-Ghenzi.

Die Urner Regierung, welche die Verspätung bei der Verlagerungspolitik immer wieder kritisiert hat, bewertet die Umsetzung heute ebenfalls «verhalten positiv». Es sei vieles unternommen worden, sagt der zuständige Regierungsrat, Dimitri Moretti (SP). «Auf der anderen Seite sprechen die Zahlen eine klare Sprache. Es braucht zusätzliche Massnahmen, und uns wäre eine höhere Geschwindigkeit lieber», sagt er.

Die Urner Regierung denkt unter anderem an eine Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe oder die Einführung einer griffigen Lenkungsmassnahme wie der Alpentransitbörse. Dafür setzt sich auch Lucia Lauener-Zwyer ein. Sie sähe es am liebsten, wenn der Bund Ernst machen und eine Alpentransitbörse einführen würde.

Dort würden die gesetzlich erlaubten 650'000 Fahrten dann gehandelt. Der Bundesrat will davon aber nichts wissen – und verweist auf Abkommen mit der EU, die das Vorhaben verhindern.

Lauener-Zwyer ärgert sich über diese Haltung. Die langjährige Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP), sagt sie, habe hier «schlicht nichts unternommen». Die Alpen-Initiative will sich weiterhin für eine Alpentransitbörse starkmachen. So lange, bis die Zahl 650'000 nicht mehr nur Gesetzestext, sondern Realität wird. Und der Weg dorthin wird nicht einfacher, das legen Prognosen zur künftigen Gütermenge nahe. Denn die gehen nur in eine Richtung: nach oben.