Hilfe aus der Nachbarstadt

Stephan Kopp überlebte den Anschlag mit einer Schussverletzung am Rücken. «Ich warf mich hinter eine Säule und bewegte mich nicht mehr. Das muss mir das Leben gerettet haben.» Später seien Bewohner eines nahe gelegenen Städtchens zu Hilfe gekommen, ihn hätten sie auf einem Brückenwägelchen fortgefahren. «Da instruierte ich Bekannte, die ich auf der Reise kennen gelernt hatte, wie sie mir einen Druckverband anlegen sollen. Das hatte ich im Militär gelernt.» All jene, die den Anschlag unverletzt überlebten, wurden noch in der folgenden Nacht in die Schweiz geflogen. «Ich blieb, bis ich meine Frau einen Tag später, tot, in einem Spital in Kairo gefunden hatte.» Zwei Tage nach dem Attentat sei er mit den Verletzten in die Schweiz zurückgekehrt.

Die erste Zeit nach seiner Rückkehr habe er einfach funktioniert. «Ich musste lernen, ein neues Leben zu leben. Dazu stürzte ich mich in die Arbeit.» Dabei habe es gutgetan, unter die Leute zu kommen und nicht alleine daheim zu grübeln. «Etwa zwei Jahre nach dem Anschlag habe ich dann aber doch Hilfe in Anspruch genommen.»

Die Jamaa al-Islamiya, die den Anschlag verübte, vertritt islamistisches Gedankengut. Und so hat sich denn auch Stephan Kopp in der Folge des Attentats intensiv mit dem Islam auseinandergesetzt. «Ich musste diesem Thema aber wieder ausweichen, denn es entstanden keine guten Gefühle dabei.» Er selber fühlte sich in jener Zeit durch seine eigene Religion getragen. Ab 1998 wirkte er in der katholischen Kirche als Kirchgemeindepräsident, bis er 2001 aus Adliswil wegzog.

Blickt Stephan Kopp zurück, ist er bis heute über die Schweizer Regierung enttäuscht. «Diese hat sich gegenüber Ägypten nicht durchgesetzt. Weder wurde das Verbrechen aufgeklärt noch leistete Ägypten Schadenersatz.» 2000 habe die hiesige Regierung das Luxor-Dossier auf eigene Initiative geschlossen, die Betroffenen hätten aus den Medien davon erfahren. «Auch gab es keine Stelle, welche die Anliegen der Betroffenen, beispielsweise zu Versicherungs- und Betreuungsfragen, aus den verschiedenen Kantonen koordiniert hat.» Eine Selbsthilfegruppe von Überlebenden des Attentats sei nicht gegründet worden. «Aber ich treffe mich noch heute einmal jährlich auf privater Basis mit einer Familie, die das Massaker überlebt hat.»

Seit 20 Jahren alleinlebend

Seit Luxor wurden viele weitere Anschläge verübt. Erstaunt ist Stephan Kopp darüber nicht. «Ich sagte von Anfang an, dass das wieder passiert.» Die Politik hat ihn enttäuscht. «Die Staatengemeinschaft müsste sich ernsthaft zusammenraufen, um das Problem anzugehen. Stattdessen schauen alle für sich selber und sind auf ihre eigenen Vorteile bedacht.» Reine Lippenbekenntnisse würden nichts nützen, vielmehr müssten die Verantwortlichen in die Pflicht genommen werden.

Heute ist Stephan Kopp 77 Jahre alt. Seit zwanzig Jahren lebt er allein. Wie jedes Jahr findet auch heute in der katholischen Kirche in Adliswil eine Gedenkfeier für seine Frau statt. Stephan Kopp ist nachdenklich, traurig. Das Massaker in Luxor jährt sich heute zum zwanzigsten Mal, doch die Erinnerungen sind wach, auch heute noch.