Das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug war einer Polizeipatrouille um ein Uhr nachts auf der Fahrt Richtung Churer Stadtzentrum aufgefallen. Es war ohne Licht und mit den Verhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Als die Patrouille die Verfolgung aufnahm, flüchtete der Lenker. Auf der Fahrt rammte der junge Mann eine Hausmauer. Anschliessend rannten er und der Beifahrer davon, wobei der Fahrer rasch gestellt werden konnte. Dem Beifahrer gelang vorerst die Flucht.

Der junge Mann, der am Steuer sass, besitzt laut Polizei nicht nur keinen Führerausweis. Er war zudem in fahrunfähigem Zustand Auto gefahren. Bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Den Schaden am Fahrzeug bezeichnete die Polizei als gering.