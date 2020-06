19 neue Infektionen: Coronafälle wieder leicht angestiegen

(agl) Insgesamt gab es damit in der Schweiz bisher 30'893 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit BAG am Mittwoch mitteilte. Nachdem mehrere Tage ohne Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 vergangen sind, kamen auch hier am Mittwoch wieder drei neue Meldungen dazu. Insgesamt sind damit in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1660 Personen verstorben. Dies entspricht 19 Todesfällen pro 100'000 Einwohner.