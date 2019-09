Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen fuhr kurz vor 5 Uhr ein Zug aus dem St. Galler Hauptbahnhof in Richtung Gossau ab. Am Ende des Perrons entdeckte der Lokführer eine Person, die im Bereich der Geleise lag. Er leitete gemäss Mitteilung sofort eine Notbremsung ein. Trotzdem wurde die Frau vom Zug erfasst und an den Beinen schwer verletzt.

Die Sanität brachte sie ins Spital. Weshalb sie auf den Gleisen war und wie sie dorthin gelangte, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Sie hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Zudem wurden bereits mehrere Personen befragt. Dies habe aber noch keine Klärung gebracht. Die Polizei Sucht Zeugen.