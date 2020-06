150 Millionen reichen kaum – kann sich der Bund Überbrückungsrenten noch leisten?

Heute Dienstag wird nun der Nationalrat die Überbrückungsrente beraten. Schliesslich soll das Geschäft, so das Ziel des Bundesrates, vor der Abstimmung über die SVP-Begrenzungsinitiative unter Dach und Fach sein. Die finanziellen Vorzeichen haben sich in den letzten Wochen allerdings massiv verändert. Der Bund hat sich mit Dutzenden Milliarden verschuldet. Und so ist die neue Sozialleistung stark unter Druck gekommen.

Swiss-Life-Chef Rolf Dörig sagte im Interview mit CH Media, die Überbrückungsrente sei nicht mehr opportun. Die wirtschaftsnahe Denkfabrik Avenir Suisse warnt vor einer «unnötigen zusätzlichen Belastung für den Bundeshaushalt» in einer Rezessionsphase. Und Finanzminister Ueli Maurer (SVP) zweifelte öffentlich an, ob sich die Leistung noch finanzieren lasse. Es könne sein, dass in der Krise eher ältere Arbeitnehmende entlassen würden, warnte er vor einem kontraproduktiven Effekt.