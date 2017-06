Wie ein Sinnbild der Heimat, die auch wie ein Wunder, inmitten einer durch Krieg verwüsteten Umgebung, unversehrt dastand.» Das notierte ein Mitarbeiter der Schweizer Gesandtschaft wenige Wochen nach Kriegsende 1945 beim Anblick des Gebäudes der Schweizer Botschaft in seinem Tagebuch. Fast gespenstisch mutete der Anblick einer fast unversehrt dastehenden Villa auf dem Gelände vor dem Reichstag an. Rundherum war alles zerstört, niedergebrannt, lagen sämtliche Gebäude in Schutt und Asche, waren Ruinen stumme Zeugen eines einst blühenden Viertels.

Solch eindrückliche Aussagen von Zeitzeugen hat der ehemalige Schweizer Gesandte in Berlin und Historiker Paul Widmer in jahrelanger akribischer Forschung für sein Buch «Die Schweizer Gesandtschaft in Berlin» zusammengetragen. Der heute 67-jährige St. Galler leitete in der ersten Phase des wiedervereinigten Deutschlands von 1992 bis 1999 die Schweizer Vertretung an der Otto-von-Bismarck-Allee 4 in Berlin. 1867, vor 150 Jahren, hatte der Bundesrat in Bern beschlossen, eine diplomatische Vertretung in der Hauptstadt des damaligen Königreichs Preussen zu eröffnen.