Die Studie zu sexueller Belästigung und sexueller Gewalt an Frauen in der Schweiz wurde im Auftrag von Amnesty International vom Institut bsf.bern durchgeführt. Insgesamt sind die Antworten von 4'495 Frauen ab 16 Jahren in der Schweiz in die Befragung eingeflossen. Die Befragung wurde zwischen dem 28. März und dem 15. April 2019 durchgeführt.

So viele Frauen haben Angst vor sexueller Belästigung

Jüngere Frauen machen sich deutlich mehr Sorgen, sexuell belästigt zu werden, als ältere Frauen. Bei den 16 bis 39-Jährigen sind es 55 Prozent, bei den 40 bis 64-Jährigen 36 Prozent, bei den über 65-Jährigen 23 Prozent.

So viele Frauen haben Freundinnen, die sexuelle Gewalt erfuhren

In der Schweiz kennen fast die Hälfte aller Frauen ab 16 Jahren andere Frauen, die ungewollt sexuelle Handlungen erleben mussten.

Diese Belästigungsformen erleben Frauen am häufigsten

Viele Formen der sexuellen Belästigung sind weit verbreitet. Am häufigsten kommen unerwünschte Berührungen, Umarmungen und Küsse vor. 59 Prozent aller Frauen haben solche Erfahrungen gemacht. Ebenfalls häufig kommen sexuell suggestive Kommentare und Witze (56% aller Frauen) und unangemessenes Anstarren (54% aller Frauen) vor.