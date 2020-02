12 Verletzte im Bahnhof Luzern – Sprecher der SBB: «Es gibt mehrere Systeme, welche die Sicherheit der Passagiere gewährleisten»

Weshalb der Zug in den Prellbock gefahren ist, sei Gegenstand laufender Ermittlungen.

Im Bahnhof Luzern kam es am Montagmorgen zu einem Unfall mit einem einfahrenden Zug. Raffael Hirt, Mediensprecher der SBB, informierte kurz nach 12 Uhr direkt vor Ort über die Geschehnisse.

Hirt geht davon aus, dass der Interregio mit normalem Einfahrtstempo von 10-15 Stundenkilometern in den Bahnhof eingefahren ist. Mit dem Lokführer konnte der Mediensprecher noch nicht sprechen.

Der Lokführer wurde beim Aufprall nicht verletzt, gab Simon Kopp, Mediensprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, vor Ort Auskunft. Weiter waren gemäss Meldung sechs Ambulanzen bei der Unfallstelle. Weitere Blaulichtorganisationen sowie die Polizei und die Feuerwehr waren bis am Mittag noch vor Ort.

Beim verunfallten Zug handelt es sich gemäss SBB um den Interregio 70, welcher um zirka 10 Uhr im Bahnhof Luzern eintraf. Der Zug kam von Zürich.

Aufgrund des Unfalls kommt es am Bahnhof Luzern im Verlaufe des Tages zu Gleisänderungen. Dies, weil man nicht weiss, wie lang der Interregio noch auf Gleis 6 stehen wird. Am Prellbock sind durch den Aufprall minime Schäden entstanden. Ob auch am Zug etwas kaputt ist, weiss man laut SBB-Mediensprecher Raffael Hirt zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Mehrere Sicherheitssysteme in Zügen eingebaut

Doch wie lässt sich der Unfall genau einordnen? Hätte der Zug theoretisch mit seiner Höchstgeschwindigkeit in den Bahnhof Luzern einfahren können? Hirt verneint: «Es gibt mehrere Systeme, welche die Sicherheit der Passagiere gewährleisten.» So würde eines davon die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges kontrollieren. Dieses Sicherungssystem sei im Zug verbaut und richte sich nach den Geschwindigkeitsvorgaben, welche auf den jeweiligen Streckenabschnitten vorherrschen würden, sagt Hirt. Eine derartige Vorgabe gäbe es auch vor dem Bahnhof Luzern.

Ausserdem müsse der Zugführer auch während der Fahrt ein akustisches Signal in regelmässigen Abständen manuell bestätigen. Drittes Kontrollsystem ist das sogenannte «Totmann-Pedal». Hier muss der Zugführer auf ein Pedal permanent einen richtigen Druck ausüben. Ist dieser über einen zu langen Zeitraum zu hoch oder zu tief, wird der Zug automatisch gestoppt. Das System löst dann eine Meldung in die Zentrale aus. Somit erkennt dieses, ob der Fahrer handlungsfähig ist. (fmü/stp/elo)