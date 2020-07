Zoo Zürich verabschiedet sich von verstorbener Tierpflegerin

(rwa) «Die Trauerfeier im Zoo war für uns alle ein wichtiger Moment des Innehaltens und Abschiednehmens», wird Zoodirektor Severin Dressen in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. «Es war sehr berührend zu spüren, wie sehr unsere Mitarbeiterin mit vielen Menschen verbunden war.»

Neben Dressen, seinem Vorgänger Alex Rübel und Zoo-Verwaltungsratspräsident Martin Naville nahmen die engsten Teammitglieder der Verstorbenen sowie die Angehörigen an der Trauerfeier teil. Alle 200 Gäste erhielten eine Sonnenblume, die sie in einem persönlichen und stillen Adieu in ein Holzgefäss stellen konnten. Das Gefäss mit den Sonnenblumen steht nun vor der Tigeranlage.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Der tragische Vorfall hatte sich am 5. Juli ereignet. Eine 35-jährige Tierpflegerin war von einem Amurtiger angegriffen worden. Leider kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb an ihren Verletzungen. Wie es dazu kommen konnte, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei Zürich untersucht.

Dazu zählt auch die Frage, weshalb sich die Tierpflegerin zur gleichen Zeit wie der Tiger in der Anlage aufgehalten hat. Das Tier sei noch nie durch aggressives Verhalten oder Ähnliches aufgefallen, sagte Zoodirektor Dressen nach dem Vorfall.