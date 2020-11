Wegen Metallstücken: Denner ruft Käse zurück

(rwa) Betroffen vom Rückruf ist das Produkt Gazi Yumak Örgü Peyniri Zopfkäse in der Packung von 200 Gramm. Kundinnen und Kunden sind gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und in eine Denner-Filiale zurückzubringen. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.