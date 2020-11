Waadtländer Polizei setzt Massnahmen durch: Rund 50 Einsätze am Wochenende

(wap) Nicht mehr als fünf Personen dürfen sich im Kanton Waadt ohne Bewilligung der Behörden treffen. So sehen es die Coronamassnahmen des Kantons vor. Am Wochenende kam es deswegen zu zahlreichen Polizeieinsätzen. Zwischen Freitag und Sonntag sei die Polizei rund 50 Mal ausgerückt, meldete der Kanton am Sonntagabend. Besonders Lausanne, Yverdon und Montreux seien betroffen gewesen. Die Polizei berichtet von Ruhestörungen und Schlägereien.

Auch hätten mehrere Polizisten Klage wegen Beleidigung eingereicht. Die identifizierten Personen würden angeklagt, die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, so die Polizei.