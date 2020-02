Verrücktes Wetter: Im Februar ist es bereits 24 Grad warm im Tessin

(dpo) Mit dem Nordföhn sind im Süden neue Temperaturrekorde im Februar gemessen worden. Laut SRF Meteo kletterte das Thermometer in Grono im Bündnerischen Misox auf 23,5 Grad. In San Bernardino wurden 12,9 Grad gemessen. Am wärmsten war es in Biasca mit 24,1 Grad. Bei der Betrachtung des untenstehenden Bildes von Ascona kommen bereits frühlingshafte Gefühle auf.

In der Nacht zum Dienstag erreicht uns hingegen eine aktive Kaltfront mit Sturmböen. MeteoSchweiz hat online die Gefahrenstufe 3 von 5 herausgegeben. Der Wetterdienst erwartet einen starken Sturm und starke Schneefälle.