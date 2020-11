Zwei Frauen bei Messerattacke in Lugano verletzt: Polizei schliesst terroristisches Motiv nicht aus

(agl) Der Vorfall geschah kurz vor 14 Uhr in einem Kaufhaus an der Piazza Dante, wie die Tessiner Kantonspolizei und die Stadtpolizei Lugano am Dienstag mitteilten. Eine 28-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in Lugano griff zwei Frauen an. Gemäss der Mitteilung packte sie die erste Frau mit den Händen am Hals und verletzte die zweite mit einem Messer. Eine der Frauen erlitt gemäss der Polizei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, die andere wurde leicht verletzt.

Die Angreiferin konnte von Kunden überwältigt und schliesslich von der Polizei verhaftet werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Kantonspolizei schliesse terroristische Motive nicht aus und arbeite eng mit dem Bundesamt für Polizei fedpol, der Polizei der Stadt Lugano und anderen Behörden zusammen.