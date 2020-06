Zehnter Hochzeitstag für schwedische Kronprinzessin Victoria

Wegen der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Versammlungsbeschränkungen und Abstandsvorgaben waren grössere Feste an diesem Mittsommer-Wochenende aber nicht möglich. Auch Victoria und Daniel wollten ihren Ehrentag deshalb im Privaten verbringen - wie genau, das wurde vorab nicht mitgeteilt.

Victoria hatte den bis dato bürgerlichen Daniel Westling am 19. Juni 2010 in der Stockholmer Domkirche geheiratet. Millionen Menschen weltweit hatten die Trauung im Fernsehen verfolgt, schätzungsweise 500 000 Menschen die Strassen von Stockholm gesäumt, um mit dem Paar zu feiern. Zehn Jahre nach diesen glücklichen Szenen bedankte sich das Paar am Freitag für die fortdauernde Unterstützung. Die Wärme und die Glückwünsche, die sie an dem Tag erhalten hätten, trügen sie immer noch in sich, wurden Victoria und Daniel auf dem offiziellen Instagram-Konto des schwedischen Königshauses zitiert. "Heute möchten wir uns für die Unterstützung bedanken, die wir während dieser zehn Jahre erlebt haben. Sie bedeutet unheimlich viel für uns."