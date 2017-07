Mark Wolters geht es nicht darum, gut auszusehen. Gleich zu Beginn des Videos macht er klar: «Hier geht es nicht um Modetrends.»

Viel mehr will er seinen Landsleuten in den USA Kleidertipps geben, damit sie sich auf ihren Reisen durch Europa wohler fühlen. Weil sie weniger auffallen, einfacher in Kontakt kommen mit Einheimischen und sich nicht zuletzt sicherer fühlen.

Denn der typische amerikanische Kleiderstil schreie geradezu: «Ich bin ein Tourist, kommt her und raubt mich aus.»

Das sind Mark Wolters' fünf No-Go's für US-Touristen in Europa:

Das Baseball-Käppi. Am schlimmsten, wenn es verkehrt herum getragen werde. «Kauft normale Hüte», rät Wolters. Und fügt an: Folklore wie etwa ein Tirolerhut sei ebenso unangebracht.

Die Khaki-Hose. Auch wenn es bequem sei - eine solche Hose entlarve jeden US-Touristen. Denn Europäer würden so etwas nicht tragen.

Der Turnhosen-Look. Europäer würden Sportkleidung tragen, wenn sie ins Fitnessstudio gehen. Der sportliche Freizeitlook sei in den USA auch auf der Strasse nicht ungewöhnlich, in Europa aber ein Faux-pas.

Die Universitäts-Sweatshirts. Er sehe viele Touristen, die übergrosse Shirts und Kapuzenpullover mit dem Schriftzug ihrer Universität oder Hochschule tragen würden. Dies ist laut Wolters quasi der letzte Beweis für Europäer, dass sie es mit einem Gast aus Übersee zu tun haben.

Die Turnschuhe. Zu «urbanen Strassenschuhen» rät Mark Wolters seinen Landsleuten. Also durchaus bequem, aber einfach nicht mit einem schreienden Logo eines bekannten Sportartikelherstellers. Und schon gar nicht mit weissen Socken – dies entlarve jeden US-Touristen.

«Ich will nur helfen», beteuert Mark Wolters. Denn wer sich äusserlich besser integriere, werde auch von lästigen Strassenhändlern in Ruhe gelassen. Es sei wirklich möglich: «Schaut, ich sehe nicht wirklich aus wie ein Einheimischer, weil ich ein grosser, fetter Kerl bin, aber das heisst nicht, dass ich mich nicht anpassen kann.» (smo)