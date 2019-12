Wie die Polizei in Heilbronn am Donnerstag mitteilte, wollten die Tiere am Vorabend die Strasse queren. Mindestens zehn Autos konnten laut Polizei nicht mehr ausweichen und wurden teils erheblich beschädigt. Menschen wurden aber nicht verletzt.

Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Die Fahrbahn wurde zur Räumung zeitweise gesperrt.