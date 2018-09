Als ihm ein Leopard aus dem Gebüsch quasi vor die Nase springt, setzt sich der Strassenhund gekonnt zur Wehr. Er springt auf und beginnt zu bellen. Damit hört er nicht auf, bis die Raubkatze schliesslich – doch eher irritiert – den Rückzug antritt.

Beobachtet und auf Video festgehalten haben die Szene Touristen in einem indischen Safaripark. Wer hätte gedacht, dass sich ein angriffiger Leopard so leicht in die Flucht schlagen lässt. (smp)