Weniger Lärm und geringerer Spritverbrauch: Diese Tipps helfen beim Pneu-Kauf

Der Strassenlärm ist in der Schweiz die grösste Lärmquelle. Die Reifen haben daran einen grossen Anteil. «Bereits ab rund 30 km/h ist das Abrollgeräusch der Reifen lauter als das Motorengeräusch von Autos mit Verbrennungsmotor», schreibt die Schwyzer Kantonsregierung in einer Medienmitteilung, in der sie auf dezibel-freundliche Pneus aufmerksam macht. Bei den elektrischen Personenwagen trete dieser Effekt sogar noch etwas früher auf.

Würden alle Autos mit den richtigen Pneus fahren, hätte das, laut einer Studie von Bund und Kantonen, dieselbe Wirkung wie eine Halbierung des Strassenverkehrs.

So schonen Sie Ohren, Umwelt und Portemonnaie

Lärm: Die Geräusche der Reifen werden mit Dezibel (dB) und einer, zwei oder drei Schallwellen auf der Reifenetikette angegeben. Reifen, die mit einer Schallwelle gekennzeichnet sind und unter einem Wert von 70 dB liegen, gehören zur leisesten Kategorie. Achtet man beim Kauf auf diese Werte, kann die Lärmemission deutlich verringert werden.