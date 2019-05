Feuerwehrleute aus Zypern seien bereits zur Unterstützung im Land, teilte das israelische Aussenministerium am Freitag mit. Löschflugzeuge aus Zypern, Griechenland, Kroatien und Italien würden im Laufe des Tages erwartet.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden acht Menschen in Spitäler gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Ein 70-Jähriger Mann starb laut einem Bericht der "Times of Israel" am Donnerstag an einem Hitzschlag. Die Temperaturen sollten am Freitag nochmals bis 48 Grad im Süden des Landes steigen, berichtete die Nachrichtenseite "ynet".

Unklar war nach Angaben der Feuerwehr zunächst die Ursache für die Feuer, die vor allem im Bereich der Stadt Modiin wüteten. Im vergangenen Monat habe es nicht geregnet, das Buschwerk sei sehr trocken, sagte ein Sprecher.

Am Mittwochabend hatten zudem viele Israelis den Beginn des jüdischen Feiertages Lag Baomer mit Lagerfeuern gefeiert. Israelische Medien berichteten, dass nicht korrekt gelöschte Feuer die Brände mit ausgelöst hätten. Dies bestätigte die Feuerwehr allerdings zunächst nicht.