Der Direktor des Bergwerks soll mehr als 22 Jahre in Haft, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwochmorgen berichtete.

Der Führungsriege des Braunkohlebergwerks war vorgeworfen worden, aus Profitgier Sicherheitsmassnahmen vernachlässigt zu haben. Urteile gegen mehrere Dutzend weitere Angeklagte sollten im Lauf des Tages gesprochen werden.

Betriebsleiter bekam eine Haftstrasse von 18 Jahren und neun Monaten. Der technische Leiter wurde zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und der Technik-Aufseher zu 18 Jahren und neun Monaten.

Das Strafmass blieb hinter den Erwartungen der Anwälte und Familien der Opfer zurück - die Anwälte verliessen nach den ersten Urteilen aus Protest den Saal. Sie hatten für insgesamt elf der mehr als 40 Angeklagten mehrfach lebenslange Haftstrafen gefordert. Angehörige schrien wütende Proteste in Richtung der Richter.

Am 13. Mai 2014 war in dem Braunkohlebergwerk ein Feuer ausgebrochen. 301 Kumpel starben - die meisten erstickten. Hunderte wurden verletzt. Es war das schwerste Grubenunglück in der Geschichte der Türkei.