Im Oktober 2016 kommt es im Fäsenstaubtunnel in Schaffhausen zu einer folgenschweren Auffahrkollision. Vier Personenwagen, ein LKW und ein Reisecar krachen ineinander. Eine Person stirbt. Michael Leu ist als Einsatzleiter als erster Feuerwehrmann vor Ort. Seine Eindrücke von damals schildert er uns in dieser Folge.

Hochwasser am Untersee: Stefan Oehler

2016 trat der Untersee in Berlingen über die Ufer. Kein Grund für Panik. Die Bevölkerung am See ist das Leben mit dem Wasser gewohnt. Und dann ist da ja noch die Feuerwehr, die hilft, wenn das Wasser kommt. Wie, das erklärt Kommandant Stefan Oehler in dieser Folge.