Unfall bei Wasserfall: Personen zwischen Steinen vermutet ++ Steinblöcke sollen Wasserdruck reduzieren ++ Thur soll umgeleitet werden

(kapo/ahi/pw) Laut Kantonspolizei St.Gallen sind in Henau am Sonntagabend um 18.48 Uhr zwei Personen in die Thur gestürzt und mit der Strömung über den Wasserfall getrieben worden. Gemäss ersten Erkenntnissen querten drei Personen oberhalb des Wasserfalls den Fluss. Dabei wurden zwei Personen mitgerissen, stürzten in den Felseggfall und konnten sich dort offenbar nicht mehr befreien.