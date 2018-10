Vom 4. Oktober 2018 bis 6. Januar 2019 gastiert die Ausstellung "The Art of the Brick" des amerikanischen Künstlers Nathan Sawaya in den Genfer Palexpo-Hallen. Der ehemalige Anwalt arbeitete sechs Monate lang bei Lego, bevor er seine Leidenschaft zur Kunst entwickelte. Für die Genfer Ausstellung wurden mehr als eine Million Legosteine verwendet. Das Interview mit Sawaya sehen Sie im Video oben.