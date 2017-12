Um sich etwas abzulenken, schaue Chong Song gerne Fernsehen. «Sein erster Film war Transformers 3», so der Arzt. Daneben höre er gerne Girl-Pop. Oh erzählte, dass in Nordkorea US-TV sehr beliebt sei. «Dass dort die Bevölkerung Zugang zu solchen Filmen hat, überrascht mich», so der Arzt weiter.

Die südkoreanischen Behörden erhoffen sich von Oh Chong Song wertvolle Informationen über das nordkoreanische Militär. Vernehmungsfähig ist er aber noch nicht.

Denn immer wieder plagen den geschundenen Mann Albträume. «Ist das hier wirklich Südkorea», hab ihn der Soldat einmal gefragt. Daraufhin habe man in seinem Spitalzimmer eine Südkorea-Flagge gehisst. (amü)