Tourist sitzt tagelang in einem Brunnen auf Bali fest

Nach tagelangem Ausharren in einer fast ausweglosen Lage ist ein Tourist auf Bali gerettet worden. Der 29-jährige Brite sei im Bezirk Badung der indonesischen Ferieninsel in einen fünf Meter tiefen Brunnen gestürzt, nachdem er Anwohnern zufolge von einem Hund verfolgt wurde, berichtete eine Sprecherin des balinesischen Such- und Rettungsdienstes am Montag. «Uns wurde gesagt, er sei dort fünf Tage gefangen gewesen.»