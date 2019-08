Bei flirrender Hitze haben Tausende Besucher beim Notting Hill Carnival am Sonntag auf den Strassen Londons gefeiert. Neonbunte Glitzer-Kostüme, Federschmuck und Schminke an Tänzern wie Zuschauern tauchten die Route im Westen Londons in ein rauschendes Farbenmeer.