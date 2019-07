Das Beben ereignete sich den Angaben zufolge um 20.19 Uhr (Ortszeit) in einer Wüstenregion rund 17 Kilometer entfernt von der Stadt Ridgcrest, die bereits am Donnerstag von einem Erdstoss der Stärke 6,4 erschüttert worden war. Der jüngste Erdstoss ereignete sich in einer geringen Tiefe von 900 Metern. Zunächst hatte die US-Erdbebenbehörde die Stärke mit 7,1 angegeben.

Das Beben dauerte laut Angaben der Nachrichtenagentur AP mindestens eine halbe Minute. Es wurde bis in die Millionenstädte Las Vegas und Los Angeles verspürt. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Am Donnerstag hatte das Erdbeben in der Nähe des Epizentrums Schäden an Gebäuden und Strassen angerichtet. Mehrere Gasleitungen schlugen Leck und es brachen Feuer aus. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.