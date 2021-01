Suche nach Überlebenden in norwegischem Erdrutschgebiet geht weiter

Drei Tage nach einem heftigen Erdrutsch in Norwegen unternehmen die Rettungskräfte einen weiteren Anlauf, Überlebende im Unglücksgebiet zu finden. Nachdem die betroffene Region in der Nacht mit Drohnen und Wärmekameras abgesucht wurde, machten sich die Einsatzkräfte am Samstagmorgen wieder zu Fuss in das Erdrutschgebiet auf. Es handele sich nach wie vor um eine Rettungsaktion und man hoffe weiter, Überlebende finden zu können, sagte der polizeiliche Einsatzleiter Roy Alkvist am Morgen auf einer Pressekonferenz. In der Nacht habe es keine neuen Funde gegeben. Mehrere Menschen werden weiter vermisst.