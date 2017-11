Ein Verkehrsflugzeug wird während seiner gesamten Lebensdauer meist mehrer Male von einem Blitz getroffen. Ein Beobachter hat in einem Video festgehalten, wie ein Blitz in eine Maschine der KLM Royal Dutch Airlines einschlägt. Auf dem Video ist zu sehen, wie die Boeing 777-300 in Amsterdam bei starkem Regen nach Lima (Peru) aufbricht.

Kurz nach dem Start ist das Naturschauspiel zu sehen (im Video an der Stelle 2:44 zum ersten Mal zu sehen). Wie verschiedenen Medienberichten zu entnehmen ist, hat ein Grossteil der Passagiere vom Vorfall nichts mitbekommen und erst bei Betrachtung des Videos davon Kenntnis genommen.

Der Grund, dass ein Flugzeug beim Blitzeinschlag keinen Schaden nimmt, ist ein physikalisches Prinzip, «Faradayscher Käfig» genannt. Genau dasselbe passiert, wenn der Blitz ein Auto trifft: Der Strom wird über die Aussenhülle geleitet und verlässt das Fahr- resp. Flugzeug wieder, ohne Schäden zu hinterlassen. (kob)