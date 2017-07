Sie fallen in Teiche, über Schilder, Kisten oder Treppen hinunter, sie prallen auf Fussgängerstreifen zusammen, in Glastüren und Kandelaber: Männer und Frauen, die nur Augen für ihr Smartphone haben.

«Sie können nicht einmal gehen und SMS schreiben», schliessen die Behörden der Provinz Weskap in Südafrika daraus. Und fragen: «Weshalb schreiben Sie also SMS am Steuer?»

«Ich kann warten»

Untermauert ist diese Frage mit einer ganz anderen und ganz und gar nicht mehr lustigen Szene: Eine Frau sitzt am Steuer, blickt auf ihr Handy und dann passiert ein Unfall. Viel zu lange muss man zusehen, wie sie herumgewirbelt wird und schliesslich regungslos im Sitz hängt.

«I Can Wait» – «Ich kann warten» ist das Motto der Präventionskampagne der südafrikanischen Behörde, die das Video veröffentlicht hat. Denn: Immer mehr Unfälle passieren, weil sich Autofahrer am Steuer von ihren Handys ablenken lassen, schreiben die Behörden online. (smo)